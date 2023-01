Administração da TAP presa por arames à espera da IGF

Ministro das Finanças está a aguardar a análise da IGF ao pagamento da indemnização a Alexandra Reis para tirar as “devidas conclusões” sobre o “funcionamento da empresa” e decidir se mantém, ou não, a confiança na administração. Governo abre a porta à alteração do Estatuto do Gestor Público.

