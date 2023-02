Aeroporto de Faro com 18 novas rotas este verão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Aeroporto de Faro vai ter 18 novas rotas este verão, das quais seis são destinos totalmente novos e 12 são rotas existentes, mas agora operadas por mais companhias aéreas, anunciou esta terça-feira a ANA – Aeroportos de Portugal, indicando que no total serão 81 rotas para 71 destinos.





Em comunicado, a gestora dos aeroportos nacionais adianta que os principais países emissores para o Aeroporto de Faro - Reino Unido, Irlanda, França – vão aumentar a sua oferta de lugares em comparação com o verão de 2019.





Relativamente às novas rotas e crescimento de mercados estratégicos, a ANA realça as ligações de Aarhus-Dinamarca (Ryanair), Bilbao-Volotea (Espanha), Estrasburgo-França (Volotea) e Roma-Itália (Ryanair).





Já sobre as operações baseadas, a ANA adianta que a Ryanair colocará mais dois aviões, passando de oito para 10, e vai disponibilizar mais sete novos serviços, dos quais dois totalmente novos. No total a companhia oferece 47 rotas desde Faro.



A Easyjet neste verão mantém quatro aviões baseados e prevê operar 21 rotas, a que se soma a operação night stop diário da Transavia France na rota de Paris, Orly.



A ANA recorda ainda que no âmbito da sua estratégia para alcançar NetZero até 2030 em toda a rede, no Aeroporto Gago Coutinho a primeira central fotovoltaica, responsável por 30% do consumo de energia entrou em funcionamento em 2022.



"Já foram realizadas alterações nos sistemas de iluminação e fornecimento de energia elétrica às aeronaves quando estacionadas; a frota automóvel está a ser renovada para veículos elétricos e o Programa de Reflorestação VINCI Airports está a ser desenvolvido em várias regiões do país", diz ainda a gestora aeroportuária.