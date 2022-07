Aeroporto de Lisboa é dos piores da Europa em voos com atraso e cancelados

O aeroporto de Lisboa voltou a ser considerado um dos piores, desta vez da Europa, por causa do número de voos com atraso e cancelados.



De acordo com o ‘ranking’ da agência de viagens online canadiana, a Hopper Inc., o Humberto Delgado ocupa, este mês, a 6ª posição da tabela dos dez piores aeroportos da Europa, escreve a Bloomberg, com 65% dos voos com atraso e 4.8% cancelados em julho.



E se olharmos apenas para o número de cancelamentos, nesta tabela, o aeroporto de Lisboa é o terceiro com a maior percentagem de voos não realizados, sendo ultrapassado pelo aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, onde a taxa de cancelamentos está, este mês, em 5,2% e pelo aeroporto de Frankfurt onde há neste momento 7,8% de voos cancelados, segundo os dados da Hopper Inc, que tem como um dos principais investidores a Goldman Sachs.

Leia Também Pedro Nuno Santos nega preferência por solução de Alcochete



No ‘ranking’ dos atrasos é o aeroporto de Bruxelas que apresenta o pior cenário a nível europeu, com 72% dos voos a sofrerem atrasos e 2,5% são cancelados. O aeroporto internacional de Frankfurt ocupa a segunda posição com 68%.



No reverso, a lista dos dez aeroportos com menos voos atrasados é liderada pelo Orio al Serio em Bergamo, onde há 3% de voos com atraso e 1% cancelados. (ver listas abaixo)



A Bloomberg explica que o ‘ranking’ da Hopper Inc têm em conta o tráfego aéreo entre 1 e 9 de julho e têm como base os dados da Official Aviation Guide.



Seguem abaixo as listas dos dez aeroportos europeus com o maior número de atraso e a lista dos dez aeroportos com a menor percentagem de atrasos, de acordo com o ‘ranking’ da Hopper Inc.



Dez piores aeroportos da Europa com voos atrasados em julho

1 - Aeroporto de Bruxelas (BRU)

72% com atraso, 2.5% cancelados

2 - Aeroporto internacional de Frankfurt (FRA)

68% com atraso, 7.8% cancelados

3 - Aeroporto de Eindhoven (EIN)

67% com atraso, 1.8% cancelados

4 - Aeroporto de Luton (LTN)

66% com atraso, 2.7% cancelados

5 - Aeroporto internacional Liszt Ferenc (BUD)

65% com atraso, 2.1% cancelados

6 – Aeroporto de Lisboa (LIS)

65% com atraso, 4.8% cancelados

7 – Aeroporto Charles De Gaulle (CDG)

62% com atraso, 3.1% cancelados

8 – Aeroporto Schiphol (AMS)

61% com atraso, 5.2% cancelados

9 – Aeroporto Cote D'Azur (NCE)

60% com atraso, 3.4% cancelados

10 – Aeroporto de Gatwick (LGW)

59% com atraso, 1.4% cancelados

Dez aeroportos da Europa com menos voos atrasados em julho

1 – Aeroporto de Bergamo/Orio al Serio (BGY)

3% com atraso, 1% cancelados

2 – Aeroporto Gran Canaria (LPA)

8% com atraso, 0.3% cancelados

3 – Aeroporto internacional Otopeni (OTP)

10% com atraso, 1.7% cancelados

4 – Aeroporto internacional de Dublin (DUB)

15% com atraso, 1.6% cancelados

5 – Aeroporto Fontanarossa (CTA)

16% com atraso, 1.1% cancelados

6 – Aeroporto Adolfo Suarez-Barajas (MAD)

19% com atraso, 0.4% cancelados

7 – Aeroporto Alicante (ALC)

20% com atraso, 3.4% cancelados

8 – Aeroporto de Marselha (MRS)

20% com atraso, 2% cancelados

9 - Orly Field (ORY)

21% com atraso, 1.2% cancelados

10 – Aeroporto de Málaga (AGP)

24% com atraso, 3.3% cancelados