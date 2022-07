Portugal vai perder 9 mil milhões de euros sem um novo aeroporto em Lisboa

Leia Também Aeroporto de Lisboa é dos piores da Europa em voos com atraso e cancelados

Até 2027, o país vai perder 9 mil milhões de euros sem um novo aeroporto em Lisboa. Este número resulta de 6,8 mil milhões de euros em riqueza que seria gerada com um novo aeroporto em Lisboa. A somar ficam perdidos, em média, 27,7 mil empregos que seriam criados todos os anos.Há ainda uma perda de receita fiscal, que ascende a 1,9 mil milhões de euros.Estes são alguns dos cálculos apresentados pelo estudo que analisa o adiamento do novo aeroporto, realizado pela consultora EY, para a Confederação do Turismo de Portugal.Contas feitas, as perdas podem ascender a 0,77% do PIB e a 0,95% no emprego nacional, "neste cenário de decisão adiada e recuperação rápida", ou seja, caso o novo aeroporto entrasse em funcionamento até 2027.Mas os cálculos da EY agravam caso o novo aeroporto em Alcochete só entre em funcionamento em 2034, sem recorrer ao Montijo.Nesse cenário as perdas em riqueza gerada ultrapassam os 21,4 mil milhões de euros, a que se somam seis mil milhões de receita fiscal perdida e 40 mil empregos anuais que deixam de ser criados."Os números são estes e este é o custo de uma não decisão, seja ela qual for", frisa o presidente da Confederação de Turismo, Francisco Calheiros, acrescentando que "tem que haver uma decisão o mais rápido possível. É inaceitável que se discuta o novo aeroporto há 53 anos, não podemos adiar mais esta decisão importante para o país, que não é rico".Além disso, lembra o patrão do turismo, Portugal "foi o país, de toda a Europa, que recuperou mais rapidamente os níveis de turismo pré-pandémicos". E hoje, o setor "é responsável por 60% do nosso crescimento". E em 2019, "55% dos turistas estrangeiros que visitaram Portugal chegaram via aeroporto de Lisboa", lê-se no estudo.Francisco Calheiros disse ainda que o estudo foi apresentado esta semana ao Governo, ao Presidente da República e ao PSD, a quem apela "que tenha consciência do que está em cima da mesa".