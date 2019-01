Aeroporto de Lisboa vai recrutar 100 novos colaboradores

O Aeroporto de Lisboa vai dar início a um novo processo de recrutamento na próxima semana. O objetivo é contratar 100 novos colaboradores para reforçar as equipas que prestam apoio aos passageiros e ainda a área logística do aeroporto.

"A Multitempo realiza na próxima quarta-feira, dia 16 de janeiro, a partir das 14h00, na sua sede em Lisboa, uma nova iniciativa de recrutamento para preencher 100 vagas no Aeroporto de Lisboa e dar resposta ao aumento de atividade aeroportuária", lê-se no comunicado enviado às redações.

A iniciativa, designada por "Open Air Day", pretende "reforçar as equipas atuais com uma centena de novos colaboradores, que irão desempenhar funções nas áreas de apoio aos milhares de passageiros diários e áreas logísticas do maior aeroporto português", refere ainda a empresa de recrutamento.

Para ocupar estas vagas é preciso que os candidatos revelem "uma elevada capacidade de relacionamento e fluência em línguas estrangeiras" de maneira a conseguirem "auxiliar passageiros com mobilidade reduzida, acompanhar crianças, fornecer informações, apoiar o Check-In, dar assistência no lounge, recolher carrinhos de bagagem, efetuar a condução de passageiros, realizar cargas e descargas de bagagens, e ter outras funções importantes para garantir o bem-estar de quem passa pelo aeroporto".



As incrições decorrem até 13 de janeiro e devem ser feitas através de um formulário.



O reforço da equipa no Aeroporto de Lisboa acontece numa altura em que o Estado e a ANA – Aeroportos de Portugal assinaram um acordo para aumentar a capacidade aeroportuária em Lisboa. Como o Negócios avançou, a concessionária vai investir um total de 1.747 milhões de euros para fazer avançar a solução que envolve a expansão do aeroporto Humberto Delgado assim como o desenvolvimento da infraestrutura complementar do Montijo.