Aeroportos com menos 1,9% de passageiros face a 2019

Em agosto, aterraram nos aeroportos nacionais 22,9 mil aeronaves em voos comerciais, que transportaram 6,3 milhões de passageiros para embarques, desembarques e trânsitos diretos. Números que ficam àquém dos valores pré-pandemia, com o movimento de passageiros a ficar 1,9% abaixo de 2019 e o número de aviões aterrados a cair 1,4% quando comparado com o mesmo mês de 2019, revelam os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



Em média, desembarcaram por dia 99,4 mil passageiros nos aeroportos nacionais, sendo que no período homólogo houve 104,3 mil desembarques e em 2019 101,3 mil.



Do total de passageiros desembarcados, 79% chegam fora de Portugal, dos quais a maioria do continente europeu (65,2% do total). Entre os embarques, 80% corresponderam a tráfego internacional sendo que 67,5% têm como principal destino aeroportos no continente europeu.



O INE revela ainda que o aeroporto de Lisboa movimentou 48,8% do total de passageiros (18 milhões) registando um crescimento de 229,7% face ao período homólogo, mas ainda 13,6% abaixo de 2019.



Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior crescimento face a 2021, subindo 272,9% e o Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019, ficando 6,8% abaixo dos números pré-pandemia.



O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 416,4% no número de passageiros desembarcados e 450,8% no número de passageiros embarcados, face ao período homólogo. A França ocupou a segunda posição, com aumentos de 143,6% nos passageiros desembarcados e 150,9% nos passageiros embarcados, face ao mesmo período de 2021. Espanha ocupou a terceira posição, como principal país de origem e de destino, seguida da Alemanha e, por fim, a Suíça a compor o top 5.



Carga e correio fica 12,5% acima de 2019



No reverso, o transporte de carga e correio ultrapassou os níveis de 2019. Em agosto, foram transportadas dos aeroportos nacionais 19,1 mil toneladas de carga e correio. Mais 12,5% face ao mesmo mês de 2019.



Entre janeiro e agosto de 2022, o movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 73,9% do total, atingindo 109,2 mil toneladas, subindo 37% face ao período homólogo e 11,5%. Quando comparado com 2019.



No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento acumulado de carga e correio aumentou 4,1%, mais 6,8% face a 2019.