Aeroportos nacionais arrancam 2023 com mais 13% de passageiros do que em 2019

O número de passageiros transportados de e para os aeroportos portugueses em janeiro deste ano cresceu 85% face ao mesmo mês de 2022, ficando também 13% acima do registado em 2019, antes da pandemia, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela Vinci Airports, dona da ANA.



"No geral, o número de passageiros nos aeroportos Vinci continuou a se recuperar", salientou a empresa, adiantando que "em particular, o número de passageiros manteve-se muito bem orientado – e acima dos níveis pré-pandemia – em Portugal, na Sérvia e na maioria dos aeroportos das Américas".





No entanto, no conjunto da rede de aeroportos do grupo Vinci em janeiro de 2023 os passageiros ficaram-se ainda por 87% dos níveis de 2019. Face ao mesmo mês de 2022 registaram um aumento de 65,8%, mas em comparação com 2019 o conjunto da rede de aeroportos do grupo está ainda 13,2% abaixo.



Portugal tem sido dos países a recuperar mais rapidamente o tráfego de passageiros nos aeroportos. Em outubro do ano passado esse número ultrapassou pela primeira vez os níveis pré-pandemia. No conjunto de 2022, registou-se ainda uma quebra de 5,8% face a 2019.