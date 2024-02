Em 2023, passaram pelos aeroportos nacionais 67,5 milhões de passageiros, um aumento de 19% face a 2022 e de 12,3% comparando com 2019, de acordo com os dados divulgados pelo INE esta quarta-feira. Ou seja, pela primeira vez, foram ultrapassados os níveis pré-pandemia.





No total, ao longo do ano passado, aterraram nos aeroportos nacionais 243,8 mil aeronaves em voos comerciais, um aumento de 12% face a 2022. O movimento de carga e correio foi semelhante ao ano anterior, atingindo 223 mil toneladas. "Comparando com 2019, registaram-se variações de 7,0% e 5,9%, pela mesma ordem".





Em 2023, o "ranking" dos cinco principais países de origem e de destino dos voos não registou alterações face ao ano anterior. O Reino Unido manteve-se o principal país de origem e de destino dos voos, registando crescimentos de 16,5% no número de passageiros desembarcados e 16,9% no número de passageiros embarcados.





França e Espanha ocuparam a segunda e terceira posição, enquanto a Alemanha, apesar de ter registado os menores crescimentos, em ambos os sentidos, manteve o quarto lugar. Por fim, Itália ocupou a quinta posição e registou os maiores crescimentos (+31,2% e +31%, no número de passageiros desembarcados e embarcados, respetivamente).



Em 2023, o aeroporto de Lisboa movimentou metade (49,8%) do total de passageiros, tendo crescido 19,1% comparando com 2022 e 7,9% face a 2019. Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, o aeroporto do Porto foi o que registou o maior crescimento: 20,3% face a 2022 e 16% a 2019. Faro registou uma subida de 18% em relação ao período homólogo e de 7% face a 2019.





Desde o início de 2023 que o INE tem registado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais. Olhando só para os dados de dezembro de 2023, movimentaram-se 4,5 milhões de passageiros e 20,2 mil toneladas de carga e correio, o que corresponde a aumentos de 9,3% e de 10,7%, respetivamente.



(Notícia atualizada às 12h50)