Aeroportos portugueses vão recrutar mais de 500 trabalhadores

A Multitempo by Job&Talent vai levar a cabo ações de recrutamento entre os dias 10 e 17 de janeiro para as funções de operador de assistência em escala, técnico de tráfego e assistência em escala, e apoio a passageiros com mobilidade reduzida nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal.



Miguel Baltazar Negócios jng@negocios.pt 17:05









A Multitempo by Job&Talent vai arrancar na próxima com uma ação de recrutamento para preencher mais de 500 vagas para os principais aeroportos portugueses.



Em comunicado, a empresa especializada em soluções de gestão de recursos humanos adianta que "o objetivo é responder às necessidades dos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, reforçando as equipas atuais nas funções de operador de assistência em escala, técnico de tráfego e assistência em escala, e apoio a passageiros com mobilidade reduzida".



As mais de 500 vagas disponíveis são para funções em regime "full" e "part-time" e "valorizam a disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos, fluência na língua portuguesa e, em alguns casos, domínio da inglesa", refere ainda.



A ação de recrutamento será feita em regime online para o aeroporto do Funchal, que se realiza a 10 de janeiro, e presencial nos restantes aeroportos. No Porto está marcada para 16 de janeiro e em Lisboa e Faro um dia depois. Saber mais aeroportos emprego recrutamento Multitempo by Job&Talent

