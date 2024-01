Aeroportos superam 66,3 milhões de passageiros em 2023

Os passageiros transportados de e para os aeroportos portugueses geridos pela ANA ultrapassaram os 66,3 milhões no ano passado, um número que representa um crescimento de 19% face a 2022, mas também de 12% relativamente a 2019.





De acordo com dados do grupo Vinci, o aeroporto de Lisboa superou em 2023 os 33,6 milhões de passageiros, mais 7,9% do que no ano anterior à pandemia, assim como 19% acima dos registados em 2022.