"TAP vai acabar na British Airways", acredita CEO da Ryanair

O mercado da aviação está em ebulição e o destino da TAP, enquanto a companhia aérea se vê envolta em diversas crises em território nacional, é debatido entre os gigantes do setor, com várias apostas em cima da mesa sobre quem será o futuro dono da empresa.Numa conferência de imprensa, o CEO da Ryanair não teve dúvidas. "A TAP vai acabar nas mãos da British Airways IAG", indicou Michael O'Leary, que profetizou ainda que a Easyjet seria comprada também pela British ou pela Air France, "ou até por ambas". Já a Winx iria parar à Lufhtansa.Ainda assim, a gigante alemã também está de olho na companhia portuguesa. O jornal alemão Handelsblatt avança que o CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, mencionou num evento interno da empresa que a TAP estava em cima da mesa, sobretudo devido às ligações com a América do Sul.Contudo, a companhia alemã acabou de apresentar uma oferta para comprar uma participação minoritária na ITA, a estatal italiana sucessora da Alitalia, e fontes da empresa adiantaram à Reuters que o acordo poderá levar meses até ser finalizado e, neste momento, é o foco da Lufthansa.À agência britânica, um analista da Barnstein, Alex Irving, assume que depois do negócio ficar concluído, a TAP "pode ser o próximo passo". Outras companhias que poderão estar no radar da alemã são a sueca SAS e até a a Easyjet.Outro dos concorrentes à compra da TAP, a Air France, para já, parece estar fora do mercado de fusões e aquisições do setor. "Neste momento, a nossa prioridade é nos recuperar totalmente da crise de covid-19 e concluir o nosso processo de transformação", indicou um porta-voz da Air-France KLM.O Governo português quer avançar com a privatização da TAP ainda este ano, com os meios de comunicação a indicarem que a operação poderá ficar concluída ainda nos primeiros meses de 2023. Ainda se desconhece a percentagem da companhia que será alienada, mas há quem defenda valores próximos dos 100%.No seu comentário habitual na SIC, no passado domingo, Luís Marques Mendes indicou que os recentes escândalos a envolver a companhia portuguesa podiam afetar o valor do negócio.