Airbus expande em Portugal com escritório satélite em Coimbra

Um ano e meio depois de ter instalado em Portugal o centro de serviços internacional, o Global Business Services Center, a Airbus anuncia que vai expandir os serviços no país através de um escritório satélite que vai abrir em Coimbra.



O anúncio foi feito pelo diretor geral da Airbus Portugal, Charles Huguet, que acrescentou ainda que o novo escritório vai abrir portas em janeiro de 2023 e vai contar, inicialmente, com 50 trabalhadores que, até ao primeiro semestre de 2024, deverão subir para 100 funcionários.



Contabilidade, Procurement, IT Systems, Recursos Humanos e Travel & Expenses vão ser as áreas dos serviços da Airbus que vão funcionar em Coimbra com a fase de recrutamento a arrancar dentro de semanas.



A escolha da cidade acontece depois de a subsidiária da Airbus em Portugal ter mantido conversações com Braga, Aveiro e Guimarães.





"Queríamos escolher uma localização fora de Lisboa e Porto e expandir para uma cidade de meia dimensão. Coimbra é uma cidade onde há muitos talentos com a universidade e o politécnico e tem acessos muito fáceis" para outras regiões do país.



A aposta da fabricante francesa de aeronaves em Portugal acontece depois de em maio de 2021 ter aberto no Parque das Nações o hub para sediar no país a sua plataforma internacional de desenvolvimento que congrega as operações internacionais de controlo, segurança de dados e processos.



Até agora, em Lisboa, a Airbus já conta com 300 trabalhadores e com os dois escritórios tem como meta chegar aos 900 funcionários nos próximos três anos, diz Charles Huguet.