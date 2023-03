Airbus GBS muda-se para o Parque das Nações e planeia contratar 400 pessoas até ao final do ano

A Airbus Global Business Services inaugurou esta quarta-feira novas instalações no Parque das Nações em Lisboa e quer contratar 400 pessoas até ao final do ano, atingindo assim 900 postos de trabalho, um objetivo que estava apenas previsto para 2025, informou a empresa em comunicado.



"O crescimento mais rápido do que o planeado para este projeto, devido sobretudo à elevada adesão dos talentos portugueses, levou ainda a que a Airbus tivesse aberto um escritório-satélite em Coimbra, que está já a funcionar há um mês com os primeiros colaboradores", revela ainda o documento.





A Airbus GBS em Portugal "garante o controlo e a segurança dos dados e processos críticos da Airbus, estruturando os standards a nível global, conectando processos em toda a cadeia e coordenando ferramentas para melhorar a eficiência dos serviços de suporte".O responsável da Airbus para a Europa, Wouter Van Wersch, afirma que "através da sua crescente presença em Portugal, a Airbus está a contribuir para a competitividade do país no setor aeroespacial, criando empregos altamente qualificados e promovendo a inovação e a transferência de tecnologia".O novo espaço do Parque das Nações em Lisboa conta com 4000m2 e "vários espaços colaborativos, entre eles uma sala de jogos, uma biblioteca e um terraço com jardim exclusivo com zonas de descanso".