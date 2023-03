Airport Career Day vai recrutar 400 trabalhadores para aeroportos de Lisboa e Faro

Três meses depois de ter levado a cabo recrutamentos para os aeroportos nacionais, a Multitempo by Jobandtalent vai voltar a recrutar para as infraestruturas de Lisboa e de Faro na próxima semana.





O Airport Career Day realiza-se no dia 5 de abril e prevê a contratação para mais de 400 vagas.





Em comunicado, a empresa especializada em soluções de gestão de recursos humanos adianta que para "conseguir dar oportunidade a um maior número de candidatos e atendendo às necessidades atuais do mercado, as ações de recrutamento serão realizadas presencialmente para o aeroporto de Faro e online para o de Lisboa".





Como acrescenta, o objetivo do Airport Career Day é reforçar as atuais equipas destes aeroportos, em regime de part-time e full-time, nas funções de operador de assistência em escala, apoio a passageiros de mobilidade reduzida e assistente a passageiros.





O processo de recrutamento que terá lugar a 5 de abril tem inscrições obrigatórias até ao próximo domingo.





Depois da covid-19 ter provocado uma crise sem precedentes no setor da aviação, os aeroportos nacionais estão já a atingir níveis de tráfego superiores aos registados em 2019, pretendendo o Governo e as principais entidades do setor da aviação procurar mitigar este ano os constragimentos que tiveram lugar no verão de 2022.