ANA quer começar obra no Montijo em abril

“Estamos preparados para pôr os ‘caterpillars’ a trabalhar no mês de abril” para construir o aeroporto do Montijo, afirmou esta quinta-feira o “chairman” da ANA, José Luís Arnaut, assegurando que a gestora aeroportuária “está inteiramente disponível para começar a obra. “O Montijo está iminente”, assegurou o responsável, salientando que a ANA até já teve o cuidado de “fazer um ‘early contract’ com uma empresa de construção portuguesa”.





“Queremos fazer o Montijo porque acreditamos, sem acorrer a dinheiro dos contribuintes, que era importante que em 2025-2026 tenhamos uma nova infraestrutura aeroportuária preparada para evitar os constrangimentos que tivemos em 2019”, salientou.





O “chairman” da ANA considerou que os obstáculos levantados por câmaras municipais, como Moita e Seixal, são “de ordem política” e garantiu que a concessionária vai “apresentar o dossiê na ANAC oportunamente”, com “pareceres que sustentam a não competência e não conformidade com a lei da República dos poderes das autarquias para obstruir um projeto nacional que não seja por razões nacionais”.





O Orçamento do Estado para 2021 prevê uma Avaliação Ambiental Estratégica para o novo aeroporto de Lisboa.