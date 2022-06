ANA saúda solução "pragmática" Governo para aeroporto de Lisboa

Leia Também Governo quer avançar com aeroportos no Montijo e em Alcochete

A ANA - Aeroportos de Portugal, que gere 10 aeroportos nacionais, saúda esta quarta-feira "a decisão do Governo português que permitirá dar, a curto prazo, uma resposta viável e otimizada às necessidades de desenvolvimento aeroportuário da região de Lisboa, através de uma solução pragmática de investimento nos aeroportos Humberto Delgado e do Montijo".Em comunicado, a empresa controlada pela Vinci, considera que "esta solução permitirá obter a capacidade aeroportuária que o país necessita, da forma mais rápida e economicamente viável, com benefícios para a economia, o turismo, e a continuidade territorial portuguesa".Quanto aos planos do Governo de, numa fase posterior, desativar os aeroportos de Lisboa e do Montijo, ficando Alcochete a servir a capital portuguesa, a ANA refere que "irá, no âmbito do seu contrato de concessão, definir com o concedente as condições de desencadeamento e realização dessa nova etapa".