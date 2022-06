Governo quer avançar com aeroportos no Montijo e em Alcochete

Humberto Delgado.





O Governo decidiu avançar com a construção de um aeroporto no Montijo e está a negociar com a ANA a construção de uma outra infraestrutura em Alcochete, que irá substituir a longo prazo o aeroporto

Esta opção, num futuro distante de mais de uma década, implicará o encerramento do aeroporto da Portela. Questionada, fonte do Ministério das Infraestruturas, avança que o desenvolvimento desta alternativa foi avaliado e conta com o apoio da ANA, entidade gestora dos aeroportos nacionais.





O calendário agora reformulado prevê que o aeroporto do Montijo esteja concluído daqui a quatro anos, um para a ANA alterar a declaração de impacto ambiental e voltar a submete-la à APA (Agência Portuguesa do Ambiente) e os restantes três para construção.





Durante um período nunca inferior a 10 anos, os aeroportos da Portela e do Montijo funcionarão em paralelo. Em paralelo, o Estado vai renegociar com os franceses da Vinci o contrato de concessão dos aeroportos, definindo "fatores de capcidade e/ou temporais", por exemplo movimentações diárias, a partir dos quais a ANA será obrigada a avançar com a construção de Alcochete. Esta "solução estrutural, de acordo com a mesma fonte do Ministério das Infraestruturas, demorará "13 anos a estar pronta".