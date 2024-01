ANA sobe taxas em Lisboa a “VIP” e altas entidades

A concessionária atualizou no início do ano um conjunto de taxas de natureza comercial, entre as quais as de prestação de assistência a pessoas comercialmente importantes, a passageiros de voos privados e a altas entidades, o que justifica com ajustes ao serviço e investimentos realizados.



Maria João Babo mbabo@negocios.pt 07:45







Além da atualização média de 12,45% das taxas reguladas no aeroporto de Lisboa este ano, a ANA - Aeroportos de Portugal subiu também um conjunto de taxas de natureza comercial, entre as quais as de prestação de serviço de assistência a passageiros CIP (pessoa comercialmente importante, na sigla em inglês), a passageiros que viajam em aviões privados (CIPSTAR) e a altas entidades.



ANA sobe taxas em Lisboa a “VIP” e altas entidades









