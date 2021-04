ANA tem "pela primeira vez" resultados negativos em 2020

A ANA – Aeroportos de Portugal vai apresentar resultados negativos "pela primeira vez em 2020", afirmou esta terça-feira no Parlamento Thierry Ligonnière, CEO da concessionária dos aeroportos nacionais detida pelo grupo francês Vinci, sem detalhar valores.





Na audição na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação sobre o aeroporto do Montijo, o responsável afirmou que com a "aviação a viver tempos difíceis", a ANA "perdeu 200 milhões em termos de tesouraria e 600 milhões de euros de receitas" em 2020.





No entanto, acrescentou, "apesar desta situação financeira, a ANA investiu mais de 76 milhões de euros na sua rede de aeroportos" e "contrariamente à maioria empresas do setor não recorremos ao lay off nem fizemos despedimentos", tendo as saídas de trabalhadores sido feitas por mútuo acordo.





"O início bem sucedido da concessão e o facto de pertencermos a um grupo internacional resiliente e sólido, permitiu à ANA ultrapassar o primeiro ano de crise sem reestruturações ou dinheiros públicos", afirmou ainda o CEO.