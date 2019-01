António Costa: “Construção de aeroporto é case study do que não deve ser a decisão política”

Lusa

O primeiro-ministro António Costa considerou esta terça-feira, 8 de janeiro, na assinatura do acordo de financiamento da expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa que "Portugal tem de ter capacidade de compromisso" nos grandes investimentos, considerando que o processo de construção de um novo aeroporto que tem 50 anos "é um case study de como não deve ser a decisão política".

António Costa reafirmou que o processo de construção do aeroporto do Montijo tem ainda de aguardar pela avaliação do impacte ambiental e garantia de segurança aeronáutica, mas que "verificado esse pressuposto a obra pode avançar.

"Cada dia de atraso é mais um dia que soma aos 50 anos de espera de solução para o novo aeroporto", sublinhou António Costa na cerimónia de assinatura com a ANA do acordo de financiamento da expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa.

Já o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, realçou que a decisão agora tomada conclui um processo de discussão para um novo aeroporto em Lisboa que tem 50 anos, e envolveu 17 localizações alternativas que foram abandonadas.



Com este acordo, assinalou ainda, a ANA poderá desde já avançar com a expansão do aeroporto Humberto Delgado , que "talvez em 2019 atinja os 30 milhões de passageiros", adiantou o ministro.