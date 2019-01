O ministro do Planeamento diz que o acordo assinado com a ANA permite desde já o crescimento do aeroporto Humberto Delgado, que deverá atingir no fim deste ano os 30 milhões de passageiros.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou esta terça-feira, 8 de janeiro, na assinatura com a ANA do acordo de financiamento da expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, que o novo aeroporto complementar no Montijo "não será pequeno nem um apeadeiro".





O governante lembrou que a decisão agora tomada conclui um processo de discussão para um novo aeroporto em Lisboa que tem 50 anos, e envolveu 17 localizações alternativas que foram abandonadas.



Pedro Marques frisou que esta solução é "adequada, comportável e sustentável", além de reunir consenso político.



Com este acordo, assinalou ainda, a ANA poderá desde já avançar com a expansão do aeroporto Humberto Delgado , que "talvez em 2019 atinja os 30 milhões de passageiros".





Pedro Marques disse também que o novo aeroporto do Montijo será responsável pela criação de 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos.