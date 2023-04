Assinado acordo que abre porta a que gigante do Koweit controle Groundforce

A Groundforce assinou esta terça-feira o acordo de subscrição com a sua massa insolvente, a TAP e a Menzies Aviation – controlada pela Agility Public Warehousing, do Koweit.

Em comunicado da TAP à CMVM, a companhia aérea sublinha que foi assinado neste dia 11 de abril o acordo de subscrição entre a SPDH - Serviços Portugueses de Handling (Groundforce) e a sua respetiva massa insolvente, a TAP e a subsidiária portuguesa da Menzies Aviation, em que as partes acordaram os termos e condições do plano de insolvência a apresentar no processo de insolvência e a submeter à assembleia de credores da Groundforce, tendo em vista a recuperação e revitalização da empresa de assistência em terra.

"A submissão do plano de insolvência à respetiva assembleia de credores da Groundforce "está sujeita à prévia obtenção de um conjunto de aprovações e autorizações, iniciando-se, nesta data, o prazo para obtenção das necessárias aprovações e autorizações", aponta o documento.

Caso o processo de obtenção das necessárias aprovações e autorizações seja concluído com sucesso, sem alterações materiais, e após a aprovação do plano de insolvência pela assembleia de credores da Groundforce e homologação do plano de insolvência pelo tribunal competente, a empresa de handling "deverá ser capitalizada pelo investidor selecionado, passando este a deter a maioria do respetivo capital social" e "sendo o capital remanescente subscrito pela TAP, mediante a conversão de créditos sobre a Groundforce, sem aporte de capital adicional pela TAP", diz ainda.

O referido investidor selecionado é a Menzies Aviation, que nasceu da fusão da koweitiana National Aviation Services (NAS) com a britânica John Menzies, após a compra da empresa britânica por mais de 900 milhões de euros pela Agility Public Warehousing (dona da NAS).

"Este acordo é o culminar de um processo longo e muito exigente para a seleção de um investidor capaz e comprometido com a recuperação da empresa Groundforce, tendo a Menzies Aviation demonstrado sempre interesse neste objetivo ao longo das várias fases do processo", refere, por seu lado, um outro comunicado da TAP enviado às redações.

A companhia aérea sublinha que "este é um passo decisivo para a recuperação da Groundforce, reforçando a confiança de todos os seus ‘stakeholders’ no futuro desta empresa, sendo também um marco significativo para reforçar a capacidade de ‘handling’, com impacto em toda a economia nacional".

Além disso, refere ainda, "esta medida está em conformidade com o plano de restruturação da TAP".

Para a tranportadora portuguesa, "o sucesso deste processo é crucial para a estabilidade e melhoria da sua performance operacional, uma vez que o bom funcionamento da Groundforce é fundamental para a atividade da TAP e para a satisfação dos seus clientes".