Avaliação ambiental do novo aeroporto fica a cargo da COBA e da espanhola INECO

A portuguesa COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente e a espanhola INECO, detida pelo estado espanhol, vão fazer a Avaliação Ambiental Estratégica do novo aeroporto de Lisboa, de acordo com o Eco , que cita fontes ligadas ao processo.Há, no entanto, ainda formalidades a cumprir para obter a aprovação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), segundo o jornal online: aceitar a minuta do contrato e prestar a caução estabelecida.Depois, o IMT enviará a documentação ao Tribunal de Contas, que terá de dar visto para que a avaliação ambiental estratégica avance. Se tudo decorrer como esperado, o processo estará concluído em abril do próximo ano.Fora da corrida deste concurso - que foi lançado em outubro do ano passado com orçamento de 2,5 milhões de euros - ficaram outros três consórcios - em segundo lugar ficaram PwC e Quadrante Engenharia e Consultoria; em terceiro lugar o consórcio que junta o IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento, a TIS PT, a FUNDEC e a Snerengivia Consultores de Engenharia; e em último a Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, a EY, a Ove Arup & Partners, a Leadin Aviation Consulting e a Ramboll Iberia.