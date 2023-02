Aviação civil com prejuízos de mais de 720 milhões

As receitas das empresas do setor da aviação civil em Portugal subiram mais de 20% em 2021, face ao primeiro ano da pandemia, e alguns segmentos conseguiram já sair do vermelho. De acordo com a ANAC, o emprego caiu mais de 6% e o investimento 50%.



O regulador da aviação civil diz que o aumento das matérias-primas e da energia condicionou a retoma. Miguel Baltazar Maria João Babo mbabo@negocios.pt 01 de Fevereiro de 2023 às 23:10







... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O setor da aviação civil em Portugal somou prejuízos de 721 milhões de euros em 2021, um valor que representa cerca de metade das perdas de 1,5 mil milhões registadas um ano antes, mas ainda longe dos lucros de 72 milhões apurados em 2019.



