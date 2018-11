Aeronave com seis pessoas a bordo descolou de Alverca após reparação e ficou sem instrumentos quando estava no ar.





(Em Atualização) O episódio foi acompanhado por vária autoridades nacionais. A Força Aérea fez deslocar dois caças F-16 para acompanhar a aeronave. Foi graças à ação dos pilotos dos F-16 que o Embraer, que terá descolado de Alverca por volta das 13h30, conseguiu aterrar em segurança na pista de Beja.Segundo o CM apurou, os pilotos conseguiram recuperar algum controlo sobre o avião e conseguiram fazer a aterragem de emergência em Beja, embora só à terceira tentativa. Os Bombeiros de Beja foram mobilizados para o aeroporto.Fonte da Força Aérea adiantou ao CM que foram deslocados dois aviões F 16 para acompanhar a aeronave, que será um Embraer EJ 190LR da companhia Air Astana. A bordo seguia uma tripulação de seis pessoas, que deu o alerta para a falha nos instrumentos de voo pocuo depois da descolagem.A NAV, agência de navegação aérea portuguesa, confirmou ao Correio da Manhã que existiu uma "situação de emergência declarada".O site Flight Radar mostra a trajetória errática da aeronave desde que saiu da Alverca até aterrar em Beja.(Em Atualização)

Um avião de passageiros da Air Astana (companhia aérea do Cazaquistão) que foi alvo de reparações nas oficinas da OGMA em Alverca ficou sem instrumentos durante o voo e declarou emergência. A aeronave acabou por aterrar na Base de Beja pouco depois das 15h00, após cerca duas horas de voo, confirmou ao Correio da Manhã fonte do aeroporto alentejano.O voo KZR 1388 descolou de Alverca por volta das 13h30 e tinha como destino Minsk, capital da Bielorrúsia.A NAV adianta que a aterragem aconteceu após duas tentativas falhadas. O Embraer com seis pessoas a bordo aterrou na pista 19R, apurou o CM. A hipótese de amaragem no Tejo foi colocada, mas o mau tempo que se faz sentir na Grande Lisboa fez as autoridades descartar esse cenário.