Boeing vai cortar 16.000 postos de trabalho após derrocada no trimestre

A Boeing vai travar a produção e despedir dezenas de milhares de empregados depois de ter registado perdas acima do esperado no primeiro trimestre do ano.





A fabricante de aviões já estava numa situação delicada devido às falhas do modelo 737 Max, que deram origem a múltiplas fatalidades, um obstáculo às vendas ao qual se soma agora a quebra abrupta nas viagens comerciais decorrente das políticas de isolamento para conter a pandemia de coronavírus.