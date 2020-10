Boeing vai despedir mais 7 mil pessoas até 2021

Com o avançar da pandemia e com o 737 Max ainda sem previsão de descolar, a Boeing planeia despedir mais 7 mil pessoas para fazer face às perdas financeiras. Com esta nova vaga de despedimentos, desde o início da pandemia a empresa já dispensou 30 mil trabalhadores, de acordo com um comunicado da mesma citado pela Bloomberg.





No início da pandemia a empresa de aviação empregava cerca de 160 mil trabalhadores, contudo, depois do colapso sentido nas viagens aéreas, a Boeing cortou 19% das suas despesas com o pessoal.





O CEO da Boeing, Dave Calhoun, confessou à Bloomberg que estão "a alinhar a estratégia da empresa a esta nova realidade", com o intuito de a tornar "mais resiliente e sustentável a longo prazo".





Leia Também Boeing vai cortar 16.000 postos de trabalho após derrocada no trimestre

A empresa luta agora contra a falta de receitas e contra a suspensão dos voos do Max - que se encontra parado desde 2019, devido aos seus dois acidentes fatais, e que já custou à Boeing cerca de 22 mil milhões de dólares (cerca de 18 mil milhões de euros).



As ações da empresa estãoa cair quase 3,5%.