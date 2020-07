Bruxelas aprova ajuda estatal holandesa de 3,4 mil milhões de euros à KLM

"A Comissão Europeia aprovou, ao abrigo das regras [temporárias] para auxílio estatal na UE, uma medida holandesa no valor de 3,4 mil milhões de euros, que consiste numa garantia estatal para empréstimos e num empréstimo estatal fornecido à KLM para fornecer liquidez urgente à empresa no contexto do surto do novo coronavírus", informa o executivo comunitário em nota de imprensa.Em causa está, então, uma garantia estatal para empréstimos concedidos por um consórcio de bancos e ainda um empréstimo dado à empresa por parte do Estado holandês, ajudas que totalizam 3,4 mil milhões de euros.Com sede na Holanda, a KLM é o segundo maior empregador privado do país, com mais de 36.600 funcionários.Devido à pandemia de covid-19, que teve pesados impactos no setor da aviação, a KLM "sofreu uma redução significativa dos seus serviços, o que resultou em elevadas perdas operacionais", destaca ainda a Comissão Europeia no comunicado.ANE // JNMLusa/Fim