Bruxelas não exigiu mais despedimentos ou cortes de salários na TAP

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno santos, garantiu esta terça-feira em conferência de imprensa sobre a aprovação do plano de reestruturação da TAP que a Comissão Europeia não impôs no quadro da negociação "mais nenhum despedimento, mais nenhum corte de salário, nem a redução de um maior número de aviões do que foi proposto".



O governante salientou, assim, que "não vamos ficar com uma TAPzinha". " Esta aprovação mostra que isso não vai acontecer", assegurou.





Relativamente à frota, Pedro Nuno Santos recordou que ainda antes da aprovação do plano, a TAP foi implementando medidas previstas no documento enviado à Comissão Europeia a 10 de dezembro de 2020, tendo reduzido o número de aeronaves de 108 para 96. Um número que o ministro quis salientar ser superior ao que a companhia tinha em 2018, o ano em que teve o segundo maior número de aviões (93).



"A Comissão Europeia autoriza que até ao fim do plano a TAP possa chegar aos 99 aviões. Foi o valor que propusemos na proposta inicial enviada a 10 de dezembro", disse.

Pedro Nuno Santos recordou ainda que no caso dos cortes salariais foram de 25% acima dos 1.330 euros para a generalidade dos trabalhadores, sendo que no caso nos pilotos essa redução chegou a 50% este ano.

O ministro lembrou ainda que a transportadora reduziu em 2.900 o número de trabalhadores neste período.



Com medidas laborais a poupança, disse, será de 1.300 milhões até 2025, enquanto com a negociação de contratos com fornecedores haverá uma redução de 400 milhões dos gastos até ao final do plano.