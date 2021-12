O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse esta terça-feira, em conferência de imprensa sobre a aprovação por Bruxelas do plano de reestruturação da TAP, que para os 18 slots que a companhia aérea vai ter de ceder "será feito um concurso".



De acordo com o governante, que afirmou que "não se sabe quem são as companhias que vão ficar com esses slots", o processo será realizado no inverno de 2022.



O compromisso assumido junto de Bruxelas para aprovação do plano de restruturação, que permite ao Governo injetar mais capital na companhia aérea, é para a cedência de 9 pares de slots, ao longo de cada dia, no aeroporto de Lisboa, a partir do inverno do próximo ano.

Um número que equivale a cerca de 5% dos slots da TAP, o que "não põe em causa o negócio" da companhia, assegurou o ministro das Infraestruturas.

Pedro Nuno Santos deixou ainda claro que em causa não está a cedência de destinos, mas de faixas horárias que "não estão adstritas a nenhum destino em particular". "Não quer dizer que a TAP deixe de voar para esse destino, tem é de fazer um reajustamento", frisou, remetendo essa decisão para a gestão da transportadora.