Bruxelas dá luz verde à reestruturação da TAP

A Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP, autorizando o Governo a injetar mais capital na companhia aérea, que já recebeu 1,2 mil milhões de euros do Estado. Com esta luz verde fica também assegurado que a TAP não terá de fazer mais despedimentos, cortar salários ou devolver aviões.



O valor aprovado pela Comissão Europeia totaliza 2,55 mil milhões para a reestruturação e regresso à viabilidade da empresa, bem como 107,1 milhões para compensar a companhia pelos danos causados pela pandemia entre o início de julho e o final de dezembro de 20202, segundo anunciou esta terça-feira, em comunicado, fonte oficial de Bruxelas.





Este montante inclui também já o empréstimo de 1,2 mil milhões que a TAP recebeu e que será convertido em capital, bem como 462 milhões de euros de outra compensação pelo impacto da covid-19 referente ao primeiro semestre do ano.Ao longo de 2022, estão previstos três novos recebimentos: 360 milhões de um empréstimo de privados, uma nova injeção de dinheiro público de 990 milhões e outros 81 milhões de uma última compensação pelo impacto da pandemia. Feitas as contas, trata-se de um total de 3,2 mil milhões de euros para a TAP."As medidas que aprovámos hoje [terça-feira] irão permitir a Portugal compensar a TAP pelos danos diretamente sofridos em resultado das restrições às viagens implementadas para limitar a disseminação do coronavírus", diz a vice-presidente da Comissão Europeia Margrethe Vestager, citada em comunicado."O plano de reestruturação aprovado para a TAP irá assegurar o caminho da companhia aérea pela viabilidade de longo prazo", garante a responsável pela pasta da concorrência. "O apoio público significativo vai ser acompanhado de salvaguardas para limitar as distorções à concorrência", explica.

TAP abdica de 18 slots. Tem de vender Groundforce, ME Brasil e Cateringpor

Para aprovar o plano, Bruxelas exigiu contrapartidas. Uma delas é a cedência de 18 "slots" (direito de aterrar e descolar em aeroportos congestionados), uma reivindicação de companhias aéreas de baixo custo, como é o caso da Ryanair e easyJet, que fonte próxima do processo considera "suportável do ponto de vista do negócio da TAP".





Além disso, para prosseguir o plano de reestruturação, a TAP vai ter de alienar as participações que detém na Groundforce, Cateringpor e na Manutenção & Engenharia Brasil. A companhia aérea, durante a execução do plano de reestruturação, não poderá adquirir empresas.





Avaliando os remédios impostos por Bruxelas, a mesma fonte assegura que TAP manterá "uma dimensão elevada e adequada ao negócio de ‘hub and spoke’". A TAP irá operar com uma frota de 94 aviões, mas tem autorização para chegar aos 99 até 2025.



(Notícia em atualização)