Câmbio faz disparar prejuízo da TAP este verão

As variações cambiais entre o euro e o dólar puseram as contas da TAP no vermelho nos meses de verão, apesar de as receitas terem quase duplicado face ao trimestre anterior com o aumento da vacinação e o levantamento de restrições.

Câmbio faz disparar prejuízo da TAP este verão









