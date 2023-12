CEO da Mota-Engil: “Qualquer que seja a decisão do novo aeroporto, é melhor do que nenhuma”

O presidente da Mota-Engil, Carlos Mota Santos, diz que a construtora "será sempre pela decisão de uma localização que seja a que melhor beneficia o país, independentemente se é na localização A, B ou C".



Em entrevista ao Eco, Carlos Mota Santos defende que "o que penaliza o país é a falta de decisão". "Nesse sentido, qualquer que seja a decisão técnica e, depois, uma decisão tem uma validade política, com certeza será uma decisão melhor do que não haver decisão nenhuma".





"O que eu acho que é importante é de facto que haja decisões no melhor interesse da nossa economia e, consequentemente, o melhor interesse das empresas", reforça.O gestor da Mota-Engil, que está num consórcio na alta velocidade e também vai candidatar-se à construção do novo aeroporto, além do novo hospital de Lisboa ou linhas do metro, garante que há capacidade para responder a esse conjunto de grandes empreitadas."As empresas portuguesas e a engenharia portuguesa, em particular, são empresas com capacidade muito, muito significativa. E a engenharia portuguesa, na minha opinião, é das melhores do mundo, reconhecida por esse mundo fora. O que o setor de construção necessita em Portugal é, uma vez mais, de um quadro de previsibilidade" e "infelizmente não tem tido", diz.