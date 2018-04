CEO da Norwegian nega planos de venda da companhia ao IAG

Na quinta-feira, o IAG, que agrupa companhias como a Iberia, a British Airways e a Vueling, comunicou a compra de 4,6% na low-cost norueguesa e indicou a intenção de negociar com a companhia, admitindo o lançamento de uma oferta sobre a totalidade do capital.

As acções da Norwegian dispararam 47% na quinta-feira e esta sexta-feira valorizaram mais 13%.

"O preço das acções não reflecte o valor real da empresa. A Norwegian tem um potencial fantástico. Acho que as acções têm estado demasiado baratas", referiu Kjos num comunicado.

A low-cost garantiu que não teve conhecimento prévio da compra da posição de 4,6% pelo IAG e assegurou não ter discutido uma possível oferta pública de aquisição (OPA) com o grupo de aviação.