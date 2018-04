IAG compra 4,6% da companhia aérea Norwegian e pondera OPA

Reuters

O grupo IAG, que agrupa companhias como a Iberia, a British Airways e a Level, anunciou hoje, 12 de Abril, a compra de uma participação de 4,61% na companhia aérea norueguesa Norwegian Air International e está a ponderar uma eventual oferta de compra da totalidade da empresa.



Conforme o comunicado enviado pelo IAG à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), citado no El País, o "investimento minoritário" destina-se "a estabelecer uma posição para iniciar conversações com a Norwegian, incluindo a possibilidade de formular uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a totalidade" da companhia aérea. O grupo IAG acrescenta ainda que "considera a companhia norueguesa um investimento atractivo".



O International Airlines Group adianta que até ao momento não há nenhuma decisão tomada sobre a oferta pública de aquisição (OPA).



Por sua vez, a companhia aérea "low cost" avança que "não tinha conhecimento prévio" da aquisição de 4,6% do seu capital pelo grupo IAG, antes do comunicado de hoje. A Norwegian Air International acrescentou ainda que "não se envolveu em nenhuma discussão ou diálogo com o IAG sobre este assunto", mas indicou que "o interesse da IAG na empresa confirma a sustentabilidade e o potencial do nosso modelo de negócio e do nosso crescimento global", afirma a companhia aérea norueguesa, citada no El País.

As acções da Norwegian Air International estão a subir 44,51% para 259,10 coroas norueguesas depois de terem disparado um máximo de 47,30% para 264,10 coroas norueguesas, o que representa o valor mais elevado desde Março de 2017. Já a IAG está a cair 0,58% para 612,00 pence depois de ter desvalorizado um máximo de 3,77% para 592,40 pence.