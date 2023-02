CEO da Ryanair vê preços dos bilhetes subirem até 10% em 2023

O CEO da Ryanair prevê uma subida de 5% a 10% do preço dos bilhetes ao longo de 2023.Em conferência de imprensa em Lisboa, Michael O’Leary (na foto) afirmou que "as reservas para a Páscoa e para o verão estão muito fortes", concluindo que "a procura está muito acima dos volumes pré-covid".Para 2023 o presidente da companhia aérea low-cost adivinha a "vinda de muitos americanos à Europa por causa do dólar forte", assim como um "regresso dos asiáticos".A vontade dos clientes, acredita, não será um problema: "Todas as evidências mostram que as pessoas querem viajar", afirmou, acrescentando que as pessoas "podem cortar noutras coisas, mas vão viajar". Pode até acontecer que "as viagens longas diminuam, mas as curtas vão subir", antecipou.Por outro lado, O’Leary sublinha que a capacidade na Europa no que diz respeito a voos de médio curso estará a 90% do que era antes da pandemia.Haverá assim, sublinha, "menos capacidade e maior procura" no velho continente, pelo que "desde que não haja fenómenos inesperados como a covid ou a guerra, os preços na Europa vão subir 5% a 10%".Michael O’Leary confirmou ainda que é cada vez mais provável que o novo centro de treinos da companhia aérea seja instalado no Porto.A decisão está praticamente tomada – será finalizada até ao final do mês – e espera apenas uma última proposta da capital espanhola: "Madrid disse que queria fazer mais uma oferta, vamos esperar, mas parece que vai para o Porto", confirmou.