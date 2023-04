Ryanair começa este verão a operar voo do Porto para a Sicília

Leia Também CEO da Ryanair vê preços dos bilhetes subirem até 10% em 2023

A Ryanair anunciou esta segunda-feira uma nova rota do Porto para Trapani, na Sicília, como parte do calendário da companhia aérea "low cost" para o verão de 2023, segundo uma nota enviada às redações.De acordo com o documento, o voo irá ser operado duas vezes por semana, a partir de junho."Estamos encantados de trazer ainda mais escolha e valor para os nossos consumidores portugueses, com a adição desta nova rota para Trapani ao nosso calendário para o verão de 2023, oferecendo aos nossos consumidores em Trapani ainda mais escolha ao planearem as tão esperadas férias de verão", afirma Elena Cabrera, "country manager" da Ryanair para Portugal e Espanha.A abertura desta nova rota faz parte de um investimento de 400 milhões de euros em Portugal para a criação de 18 novas rotas no Porto e em Faro ao longo de 2023.