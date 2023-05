Ryanair conclui compra de 300 aviões à Boeing avaliados em mais de 36 mil milhões

Leia Também Ryanair assina acordo com Repsol para fornecimento de combustível sustentável

A Ryanair assegurou um acordo com a Boeing para a compra de até 300 aviões Boeing 737 Max 10, que valem cerca de 36,3 mil milhões de euros ao preço de mercado, embora a companhia "low cost" possa ter obtido vários descontos devido à dimensão das aquisições.A informação foi avançada através de comunicado, após vários meses de negociações entre as duas empresas.Para já estará assegurada a compra de 150 aviões Max 10, com mais 150 como opção, com entrega prevista para o período de 2027 a 2033. O objetivo, segundo o documento, é que 75 aviões substituam alguns dos atuais 737 Next Gen, bem como aumentar o número de lugares, dado que esta nova aeronave tem mais 21% de lugares que os 737 NG.O acordo multimilionário surge numa altura em que a companhia "low-cost" está a expandir o negócio, depois da recuperação que se seguiu ao fim da pandemia de covid-19, pretendendo transportar 300 milhões de pessoas por ano a partir de 2034. Em março, em termos anuais, a Ryanair contava com 168 milhões de passageiros.A empresa irlandesa indica ainda que a encomenda vai permitir "a criação de mais de 10 mil empregos de elevada remuneração para pilotos, pessoal de cabine e engenheiros".