Leia Também CEO da TAP ouvida hoje no Parlamento sobre caso Alexandra Reis

Leia Também Comissão de Inquérito à TAP debatida no Parlamento a 1 de fevereiro

Christine Ourmières-Widener afirma que Alexandra Reis tinha um "desalinhamento em decisões ligadas ao plano de restruturação".A CEO da TAP responde às perguntas dos deputados na comissão parlamentar de Economia a propósito da saída de Alexandra Reis da administração da companhia.Falando da saída da administradora que viria a ser secretária de Estado do Tesouro e que recebeu uma indemnização de 500 mil euros, a presidente executiva da transportadora deu um exemplo desse desalinhamento: "tínhamos de decidir o orçamento para 2022 e o plano não previa o aumento da procura previsto pela IATA. Tínhamos de ajustar essa previsão e aumentar a oferta para 90%. Foi uma discussão difícil. Mas foi uma boa decisão e os resultados vão mostrar isso", afirmou."O caso de Alexandra Reis é uma situação excecional", garantiu.Nesse processo, o interlocutor da companhia foi o secretário de Estado das Infraestruturas, que saiu do executivo na sequência da polémica, afirmou. A CEO confirmou que o contacto com o governo era feito com Hugo Mendes, sendo que a administração da companhia apenas contactava com o ministério das Infraestruturas: "Não estive em contacto direto com o ministro das Finanças", disse, acrescentando que a coordenação com o gabinete de Fernando Medina era feita pelo ministério das Infraestuturas.A autorização para a indemnização de 500 mil euros dada a Alexandra Reis foi dada pelo secretário de Estado das Infraestruturas, confirmou, acrescentando que presumiu que a aprovação da indemnização foi coordenada com as Finanças. A gestora garantiu ainda que as decisões e comunicações nesse processo estão registadas por escrito.A CEO garante que não conhece outros casos de membros da administração cujos contratos tenham cláusulas que permitam indemnizações semelhantes.Christine Ourmières-Widener garantiu que o seu papel "enquanto CEO é certificar-me que temos sucesso. O plano é difícil. Preciso de uma equipa completamente alinhada", disse.Christine Ourmières-Widener admite que os elementos da administração da companhia aérea são gestores públicos, mas "quando discutimos o acordo com Alexandra Reis talvez isso devesse ter sido melhor explicado", admitiu, deixando claro que a indemnização terá sido negociada fora dos limites do estatuto do gestor público.Sobre a saída de Alexandra Reis - incluindo a indemnização e de quem partiu a iniciativa - a CEO da TAP nunca respondeu objetivamente. Apesar da muito insistência por parte de vários deputados, a gestora afirmou que a administração "seguiu a orioentação dos advogados [da SRS]. A investigação [da Inspeção-Geral das Finanças] vai olhar para isso mas é a única resposta que tenha a dar", apontou.Ourmières-Widener avançou que "não se recorda" de alguma vez a questão do estatuto do gestor público ter sido referida pelos advogados da SRS. O primeiro-ministro já disse que as regras impostas a gestores públicos terão sido pelo menos em parte violadas por Alexandra Reis, quando a gestora aceitou ir para a NAV, momento em que deveria ter devolvida parte da indemnização que recebeu da TAP.A gestora disse ainda desconhecer outros casos de saídas da TAP com indemnizações de valor significativo.Questionada sobre a legalidade da saída de Alexandra Reis, Ourmières-Widener garantiu que o processo foi conduzido por consultores externos, e que a TAP se limitou a seguir as indicações que lhes foram sugeridas por essa entidade, que mais tarde identificou como sendo a SRS.Quanto ao comunicado à CMVM que indicava que Alexandra Reis saía por vontade própria, o documento "foi escrito palavra por palavra pelo nosso consultor externo".Questionada pelos deputados, Ourmières-Widener avançou que irá receber um bónus, que não quantificou, se o plano de reestruturação for cumprido em pleno. "Está no meu contrato", afirmou.A presidente executiva da companhia aérea tem aproveitado as respostas para repetir que os resultados de 2022 estarão entre "os melhores de sempre" da empresa.Na intervenção inicial a CEO da transportadora avançou que o aumento do preço do combustível devido à guerra na Ucrânia teve um impacto negativo de 330 milhões de euros nas contas.Christine Ourmières-Widener avançou ainda que o ataque informático à empresa custou mais de 5 milhões de euros.