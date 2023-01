Comissão de Inquérito à TAP debatida no Parlamento a 1 de fevereiro

Leia Também PS viabiliza comissão de inquérito à TAP proposta pelo Bloco "Queremos apurar as relações dentro do próprio Conselho de Administração da TAP, designadamente as notas, as agendas, as atas e os memorandos que revelam problemas e que levam que o acionista aceite que a presidente executiva da empresa demita ou queira demitir um outro membro da sua equipa. Não acreditamos que uma presidente executiva tenha um poder sobre uma empresa pública maior do que o acionista, que é quem decide quem, está ou deixa de estar no Conselho de Administração", referiu o presidente do Grupo Parlamentar do BE , Pedro Filipe Soares, na altura.

vançar com uma comissão de inquérito. "Mas considerando o quadro da resposta do Grupo Parlamentar do BE, o âmbito e o conjunto de questões suscitadas, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é mais conveniente — para obtermos outras respostas, que não são possíveis ao abrigo das audições convencionais — viabilizar a proposta que é submetida pelo Bloco de Esquerda", referiu então Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar da bancada socialista.



Desta forma, a proposta tem aprovação praticamente garantida, uma vez que o PS detém maioria absoluta no Parlamento.

A Comissão de Inquérito à gestão da TAP, proposta pelo Bloco de Esquerda (BE), será discutida no plenário do Parlamento no dia 1 de fevereiro. A data foi avançada esta quarta-feira na conferência de líderes.O Bloco de Esquerda avançou com uma proposta de comissão de inquérito no início de janeiro, na sequência da polémica indemnização paga pela companhia aérea à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis quando esta deixou a administração da transportadora.Os bloquistas apontaram também a necessidade de perceber a "participação do Ministério que diretamente tutela a TAP e que, aparentemente, foi negligente no que toca à gestão deste dossiê". O Partido Socialista anunciou no passado dia 10 de janeiro que iria viabilizar a proposta dos bloquistas, admitindo ter ele próprio pensado em a