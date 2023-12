CEO da TAP diz que companhia foi "saco de pancada" na comissão de inquérito

A TAP prevê continuar em 2024 na rota do crescimento, mas com uma taxa mais moderada - entre os 3 e os 4% - afirmou esta terça-feira o CEO da companhia, Luis Rodrigues, num encontro com jornalistas.O gestor considerou ainda, atendendo ao calendário político, que será muito dificil criar condições para a privatização da companhia.Depois de um ano de 2023 em que a TAP foi "um saco de pancada" na comissão parlamentar de inquérito (CPI), Luís Rodrigues acredita que com bons resultados "o país vai olhar para a TAP com outros olhos".Notícia em atualização