CEO e presidente da TAP demitidos sem direito a indemnizações

A CEO, Christine Ourmières-Widener, e o presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, não terão direito a qualquer indemnização pela sua exoneração, assegurou esta segunda-feira o minstro das Finanças. Segundo Fernando Medina, apenas serão pagas as compensações devidas pela lei.Fernando Medina, acompanhado do ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciou em conferência de imprensa a demissão dos dois responsáveis da companhia aérea na sequência das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) ao processo de saída da TAP da administradora Alexandra Reis.Quanto ao resto da comissão executiva da companhia aérea, Medina referiu que não será exonerado, admitindo que possam existir alguns ajustes na sua composição.João Galamba, por seu turno, anunciou que o atual CEO da SATA, Luis Manuel da Silva Rodrigues, foi o nome escolhido pelo Governo para assumir os cargos de CEO e "chairman" da TAP.