Companhia aérea que CEO da TAP liderou declara insolvência

A companhia aérea britânica Flybe, que a atual CEO da TAP liderou entre janeiro de 2017 e julho de 2019, está insolvente, de acordo com uma decisão do tribunal, que este sábado nomeou dois administradores judiciais.





No site da transportadora é dito que "a Flybe cessou as operações e todos os voos de e para o Reino Unido operados pela Flybe foram cancelados e não serão reprogramados".





É ainda aconselhado ao passageiro que "se tinha previsto voar na Flybe hoje ou no futuro, não se desloque para o aeroporto a menos que tenha assegurado um voo alternativo com outra companhia aérea, já que, "infelizmente, a Flybe não pode providenciar voos alternativos para os passageiros".





De acordo com a BBC, em março de 2020 a companhia tinha já cancelado as operações, referindo a pandemia como um fator a contribuir para isso. A transportadora foi resgatada após ser comprada pela Thyme Opco, uma empresa ligada ao "hedge fund" norte-americano Cyrus Capital e posteriormente renomeada como Flybe Limited. A companhia aérea retomou as operações com um plano de operar até 530 voos por semana em 23 rotas.





Até agora a Flybe operava voos em 21 rotas de Belfast, Birmingham e Heathrow para aeroportos em todo o Reino Unido, bem como para Amesterdão e Genebra.





Dos seus 321 trabalhadores, a Flybe despediu 277, ficando ainda 44 na empresa.