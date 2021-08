Companhia brasileira Azul compra 220 jatos elétricos por mil milhões

A companhia aérea brasileira Azul vai investir mil milhões na compra de 220 jatos elétricos que conseguem descolar e aterrar na vertical.





A compra será feita à start-up alemã Lilium. Ambas as empresas, a vendedora e a compradora, revelaram esta segunda-feira que planeiam construir uma rede de aeronaves que cubra o território brasileiro até 2025.





Os jatos que estão prestes a ser lançados atingiram os 282 quilómetros por hora, e vão ter um alcance de 249 quilómetros. Embora, atualmente, os jatos da Lilium tenham capacidade para cinco pessoas, aqueles a vender à Azul deverão subir o número de assentos para sete. A produção já está completa em mais de 50%.





Esta solução surge numa altura de pressão crescente da parte dos legisladores para que a aviação se transforme de forma a ser mais amiga do ambiente.





O CEO da Azul, John Rogerson, espera que a rede de clientes da Azul ajude a criar este mercado dos jatos no Brasil.





A Azul foi fundada pelo ex-presidente da TAP, David Neeleman, que no ano passado vendeu a sua participação na linha aérea brasileira e abdicou do cargo de administrador da TAP, tendo também vendido a fatia da companhia aérea portuguesa que era detida pelo consórcio Atlantic Gateway, do qual fazia parte.