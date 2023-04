Costa demarca-se da polémica em torno da demissão da ex-CEO da TAP

Leia Também Parecer sobre despedimentos na TAP abre nova guerra na frente política



No final, e apesar do voto contra do PSD, o presidente da comissão, Jorge Seguro Sanches, decidiu pedir mandato para ser ele a insistir junto do Governo a entrega do documento da discórdia.



"Não tenho nada a comentar". A frase marcou o início da deçlaração do primeiro-ministro sobre a polémica em torno da recusa do Governo em enviar aos deputados da comissão o parecer no qual o Executivo se baseou para demitir a ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e o "chairman" da companhia, Manuel Beja."As comissões parlamentares de inquérito decorrem no Parlamento", continuou, "e o Parlamento é um órgão de soberania que temos de respeitar".Falando em São Bento ao lado do chanceler alemão Olaf Scholz, o chefe do Governo argumentou que "a última coisa que faltava era o Governo não respeitar as decisões do Parlamento, a sua autonomia e o seu funcionamento normal". "O Governo não comenta a ação do Parlamento, o Governo responde politicamente perante o Parlamento", disse.Nesta quarta-feira o Governo garantiu que "tem toda a disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República e, em particular, com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)". No entanto, defende que a recusa em disponibilizar o parecer jurídico que sustenta a demissão da CEO e o chairman da TAP por justa causa se prende com "riscos da defesa" do Estado.Quase em simultâneo, os deputados da comissão de inquérito à TAP decidiram insistir no pedido. Durante mais de uma hora os parlamentares debateram de forma intensa um dos temas que dominou a agenda mediática: a recusa do Governo em disponibilizar o parecer jurídico que sustenta a demissão por justa causa da CEO e do chairman da TAP.