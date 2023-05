Deputados, assessores e técnicos sem responsabilidade na fuga de informação da CPI à TAP

O presidente da comissão de inquérito, Lacerda Sales, diz que não ficou provado que a divulgação de documentos tenha ocorrido após a sua entrada na Assembleia da República, nem que tenha sido feito por pessoas com acesso a eles no quadro do funcionamento da CPI à TAP.

