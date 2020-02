Easyjet deixará de voar para a Madeira com mudanças no subsídio de mobilidade

A Easyjet anunciou esta quinta-feira que, com a aprovação no Parlamento do novo modelo de subsídio de mobilidade da Madeira, apresentado pelos deputados do PSD Madeira, "não conseguirá implementar as mudanças inerentes ao mesmo".



Em comunicado, a companhia aérea salienta que "a implementação destas medidas implica a expulsão da EasyJet de um mercado liberalizado, por uma decisão política, e que forçará a companhia a interromper as duas rotas domésticas atualmente existentes entre a Madeira e o continente português". Algo que, reconhece, "terá um enorme impacto negativo tanto na vida das pessoas, como no turismo e na economia de toda a região".