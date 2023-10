Easyjet e Turkish Airlines ao lado do regulador contra ação da ANA

No âmbito do processo movido pela ANA contra a ANAC, por causa da interpretação dos princípios de regulação das taxas do aeroporto de Lisboa, as duas companhias aderiram à contestação do regulador.

