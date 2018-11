Easyjet prevê crescer 9% em Portugal em 2019

Bruno Simão/Negócios

A Easyjet cresceu 6% em Portugal no exercício de 2018, terminado a 30 de Setembro último, atingindo um total de 6,6 milhões de passageiros. Números que, segundo adiantou ao Negócios José Lopes, director da companhia aérea para Portugal, superam as expectativas que apontavam para um acréscimo de 5%.



A melhoria dos resultados no país, em linha com o desempenho global da transportadora britânica que apresentou esta terça-feira uma subida dos lucros de mais de 40%, ficou a dever-se ao aumento da oferta e ao crescimento da taxa de ocupação, que chegou aos 96,9%, ou seja, mais 1,3 pontos percentuais do que em 2017.



Por aeroporto, em Lisboa o aumento do número de passageiros da Easyjet foi de 4% para 2,55 milhões, enquanto no Porto a subida foi de 9% para 1,74 milhões. Em Faro o acréscimo chegou aos 12% para 1,75 milhões de passageiros e no Funchal ficou-se pelos 1% para 600 mil.



Para 2019, a companhia aérea prevê crescer 9% no país e ultrapassar pela primeira vez os 7 milhões de passageiros, adiantou José Lopes.



As previsões da Easyjet apontam assim para que no exercício que terminará em Setembro de 2019 o crescimento em Lisboa seja da ordem dos 6%, no Porto de 10%, em Faro de 15% e no Funchal de 3%.



Segundo explicou ao Negócios José Lopes, o crescimento do aeroporto de Lisboa será possível através do aumento do número de lugares por avião com a utilização de aeronaves maiores nos mesmos slots, mas também através de uma gestão micro do portefólio de slots disponíveis na capital.



Em termos globais, a companhia aérea anunciou esta terça-feira um aumento de 10,2% nos passageiros transportados em 2018 para um recorde de 88,5 milhões e de 41,4% do lucro global antes de impostos para 578 milhões de libras (cerca de 650 milhões de euros).