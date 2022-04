Eurocontrol prevê que tráfego aéreo recupere para 84% dos níveis pré-pandemia

O Eurocontrol, organismo europeu de controle do tráfego aéreo, reviu as suas projeções para 2022 e estima agora uma recuperação para 84% dos níveis pré-pandemia no conjunto deste ano.





Em comunicado, a entidade avança que para o período de abril a dezembro as mais recentes previsões apontam para um crescimento constante das viagens aéreas a partir deste mês e até ao pico do verão, atingindo 89% dos voos que existiam em 2019 até agosto.





No cenário base, refere ainda, o tráfego continuaria a subir suavemente para terminar este ano em 92% dos níveis pré-pandemia.





O Eurocontrol espera a realização de um total de 9,3 milhões de voos em 2022.



No início deste ano as previsões do organismo apontavam para uma recuperação do número de voos entre 70% e 90% dos níveis pré-pandemia, depois de em 2021 o tráfego europeu ter atingido 56% dos níveis de 2019.





"A aviação continuou a recuperar bem nas últimas semanas, e houve uma escalada constante de 68% em janeiro subindo para 79% no início de abril, em comparação com os níveis de 2019, mesmo considerando o impacto na rede e nos preços dos combustíveis da agressão não provocada da Rússia contra a Ucrânia", refere Eamonn Brennan, diretor-geral da entidade, citado na mesma nota.





Segundo acrescenta, "as companhias aéreas estão a adicionar muita capacidade, e algumas já estão a superar os níveis pré-pandemia. As pessoas estão a mostrar que estão realmente ansiosas para voar – muitas pela primeira vez desde antes do início da pandemia".





Assim, em seu entender, "atingir 90% ou mais do tráfego de 2019 na altura de pico do verão está em cima da mesa, e esperamos que alguns destinos de férias e algumas partes da rede excedam 100% dos níveis de 2019".





No entanto, diz ainda o responsável, "existem alguns riscos negativos relacionados com as tensões geopolíticas que podem impactar nos preços dos combustíveis e nas condições económicas, bem como a possibilidade de novas variantes da covid-19" .





O responsável refere ainda riscos de escassez de pessoal em setores desta indústria, particularmente em aeroportos. "Caso algum desses fatores se verifique o tráfego pode deslizar para os níveis previstos em nosso cenário baixo", aponta.

Nesse cenário mais pessimista, o organismo prevê uma recuperação mais lenta até o verão para um máximo de 83% dos níveis de 2019, havendo uma queda pós-verão e apenas uma recuperação parcial no final do ano.





Já no melhor cenário, aponta para uma rápida aceleração para 95% dos níveis de 2019 durante o verão, com a maioria fluxos globais de viagens a retomarem, não havendo mais impactos adversos após o verão e o tráfego a aumentar no final do ano para os níveis pré-pandemia.